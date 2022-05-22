بايدن: الحفاظ على الاستقرار أمر مهم لشبه الجزيرة الكورية والعالم

جاء ذلك أثناء زيارة بايدن مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول لمركز العمليات العسكرية الجوية والفضائية الكورية في القاعدة الجوية الأمريكية في أوسان (جنوب سول) اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وقال بايدن: "إن الجيشين الكوري والأمريكي لا يزالان يراقبان الوضع وأن التوحد والتنسيق بينهما لا يزال ضروريا مثلما كان قبل ذلك".. مؤكدا أنه ناقش مع نظيره الكوري الجنوبي هذه المسألة خلال الأيام الماضية.



وأشاد الرئيس الأمريكي بالجهود التي يبذلها الجنود الكوريون الأمريكيون الذين يعملون في مركز العمليات الجوية والفضائية، قائلا "إنهم في الجبهة الأمامية يتصدون لكل ما يثير قلقنا".



وأضاف: "بفضلكم، أصبحت كوريا الجنوبية بعد 70 عاما من الحرب الكورية دولة ديمقراطية قوية ومتطورة وإصلاحية، وأن تحالفنا أصبح أقوى يوما بعد يوم".