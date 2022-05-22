اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مايو 2022 09:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بالأسماء.. سعفان: تحويل 3.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

الأحد، 22 مايو 2022 09:07 ص
بالأسماء.. سعفان: تحويل 3.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا - تحويل القائمة الـ80 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 100عامل مصري لدى المؤسسة والذين غادروا عمان نهائيا. 
 
وقال الوزير : إن المستحقات بلغت  174 ألفاً و 455 دولاراً ،أى ما يعادل  3 ملايين و195 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.
 
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  علي موقع وزارة القوى العاملة ، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .
 
وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.
 
وفيما يلي الأسماء المستحقة:
428952_00001
428952_00002
 

 

428952_00003
 

 

428952_00004
 

 

 
 

 

 

القوى العامله

اخبار مصر

الاردن

العمالة

مكتب التمثيل العمالى


الموضوعات المتعلقة

اجتماعات مكثفة للجان البرلمان اليوم.. "الاقتصادية" تناقش موازنة الرقابة المالية.. و"القوى العاملة" تناقش طلب إحاطة لحل أزمة المعاش المبكر بحضور الوزير.. و"الشئون العربية" تبحث استعدادات مصر لمؤتمر COP 27

الأحد، 22 مايو 2022 09:00 ص

القوى العاملة: تسوية أوضاع مخالفى نظام الإقامة الراغبين فى مغادرة لبنان

الأحد، 22 مايو 2022 08:36 ص

القوى العاملة: استمرار قبول أوراق الترشح لانتخابات المنظمات النقابية حتى غد الأحد

السبت، 21 مايو 2022 07:25 م

غدا.. القوى العاملة تناقش طلب إحاطة لحل مشكلة المعاش المبكر بحضور الوزير

السبت، 21 مايو 2022 03:08 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة