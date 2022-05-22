بأسلوب المغافلة.. ضبط لصوص يسرقون الشقق السكنية بحلوان

محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت أجهزة الأمن في (ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "التسلق والمغافلة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة عدد (2 هاتف محمول) من داخل الشقة سكنه ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصان " لأحدهما معلومات جنائية "، مقيمان بدائرة القسم) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "المغافلة" حال قيام المجنى عليه بترك باب مسكنه مفتوح سهواً ، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" ، وأقرا بإرتكابهما واقعة سرقة "مبلغ مالى" من داخل مسكن (أحد الأشخاص – مقيم بذات الناحية) بذات الإسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما ، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.