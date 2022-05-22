اليوم السابع
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الأحد، 22 مايو 2022 05:11 م
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انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية بسبب ترحيل خط رئيسى بالعامرية

الأحد، 22 مايو 2022 04:35 م
انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية بسبب ترحيل خط رئيسى بالعامرية انقطاع المياه
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت شركة مياه الاسكندرية عن انقطاع المياه غدا الاثنين، الساعة العاشرة مساء، وذلك عن عدة مناطق غرب الاسكندرية، خاصة فى حى العامرية.

وأشارت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، إلى أن انقطاع المياه يأتى بسبب ترحيل خط رئيسى 300 مم، مما يؤدى إلى انقطاع المياه عن مناطق فى عدة مناطق الكابلات والسفن وتفتيش السفن، شارع التفتيش مساكن ضباط السفن، وسيتم إعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال نقل الخط.

وناشدت الشركة، المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجي الاتصال علي رقم 125 من أي خط أرضى أو علي 035815700.

 

 

 

 


غرب الاسكندرية

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انقطاع مياه الشرب


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