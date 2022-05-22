انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية بسبب ترحيل خط رئيسى بالعامرية

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الاسكندرية عن انقطاع المياه غدا الاثنين، الساعة العاشرة مساء، وذلك عن عدة مناطق غرب الاسكندرية، خاصة فى حى العامرية.

وأشارت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، إلى أن انقطاع المياه يأتى بسبب ترحيل خط رئيسى 300 مم، مما يؤدى إلى انقطاع المياه عن مناطق فى عدة مناطق الكابلات والسفن وتفتيش السفن، شارع التفتيش مساكن ضباط السفن، وسيتم إعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال نقل الخط.

وناشدت الشركة، المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجي الاتصال علي رقم 125 من أي خط أرضى أو علي 035815700.