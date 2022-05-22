النمسا تعلن عن أول إصابة بجدرى القردة

كتب أحمد عرفة

أعلنت النمسا عن أول إصابة بجدري القردة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن تحورات فيروس كورونا أمر طبيعي، لأن طبيعية الفيروسات هي التحور الداخلي بها، لذلك من المتوقع أن تظهر تحورات جديدة لكورونا في الفترة المقبلة.

وأضاف عنان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن من الأحرى اعتبار أي دور برد في الفترة الحالية، اشتباه كورونا، إلى أن يثبت العكس، ويجب الحرص على تداعيات العزل المنزلي، حتى لا يساهم في نشر العدوى بين المواطنين، حتى وإن كانت العدوى أنفلونزا.

وتابع: "لا تزال هناك حالات وفيات بفيروس كورونا حتى الآن، ويجب المساهمة في تقليل العدوى بالفيروس من خلال الالتزام بالاحتياطات والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، ومن الجيد أننا سوف نصل إلى 70% نسبة تطعيم في مصر خلال الأشهر المقبلة، حتى نكون في أمان أكثر".