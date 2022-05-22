النمسا تجمد أصولا روسية بمبلغ 254 مليون يورو تتواجد فى 97 حسابا بنكيا

كتب أحمد عرفة

جمدت النمسا على خلفية العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا أصولا روسية بمبلغ 254 مليون يورو تتواجد في 97 حسابا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت السلطات النمساوية، إن البحث عن الأصول الروسية يتم من قبل مجموعة عمل داخل إدارة أمن الدولة والاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، إلى جانب إدارات أخرى، موضحة أنه سيتم إطلاق نظام جديد في نهاية شهر مايو لإعداد تقارير لتسهيل البحث عن هذه الأصول.

وفى وقت سابق وافق البرلمان الأوكراني، اليوم الأحد، على تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى 23 أغسطس المقبل.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أنه تم تمرير القرار في البرلمان بالأغلبية المطلقة.

وكانت الأحكام العرفية قد فرضت في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وهو نفس اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية واسعة النطاق هناك .. وكان من المقرر أن تستمر حتى 26 مارس الماضي، لكن تقرر بعد ذلك تمديدها لمدة 30 يوما أخرى، حتى 25 أبريل .. وفي 21 أبريل، قرر البرلمان الأوكراني تمديد الأحكام العرفية حتى 25 مايو الجاري.