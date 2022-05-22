الكهرباء: السداد الإلكترونى مؤمن بنسبة 100% ويجنب المشترك تراكم المديونيات

كتبت رحمة رمضان

نصح الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين بسداد فاتورة الاستهلاك أولاً بأول لتجنب تراكم المديونيات على المشترك، مؤكدًا أن طرق السداد أصبحت متعددة ولا تقتصر على محصل شركة الكهرباء.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نظام السداد الإلكتروني لفواتير الاستهلاك الشهرية مؤمن بنسبة 100%، موضحًا أن المواطن يقوم بإدخال كود السداد الإلكتروني الخاص به على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية أو أى منفذ من منافذ الدفع الإلكتروني وسيظهر له اسم وبعض بيانات المشترك لاستكمال إجراءات السداد ومن الصعب أن يستبدل مع مع مشترك آخر.

أضاف حمزة أن الوزارة تستهدف التوسع فى التحصيل الإلكترونى لفواتير الاستهلاك لرفع نسب التحصيل بالشركات، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى للتوسع فى عمليات السداد الإلكترونى خلال الفترة المقبلة بعد استجابة العديد من المواطني لسداد فواتير الاستهلاك خاصة أن التطبيقات الجديدة تعد أكثر سهولة ويسر على المواطن.

وتابع حمزة أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية تتيح إمكانية السداد لفواتير الكهرباء، لافتًا إلى أنه كل ما يحتاجه المواطن لسداد فاتورة الكهرباء هو إدخال رقم "كود السداد الإلكترونى" الموجود أعلى فاتورة الكهرباء فى المنتصف وهو رقم ثابت لا يتغير فى كل فاتورة.