اليوم السابع
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القومى للمرأة بالمنيا ينظم حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان"

الأحد، 22 مايو 2022 11:20 ص
القومى للمرأة بالمنيا ينظم حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" جانب من حملة طرق الأبواب
المنيا- حسن عبد الغفار

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نظم فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا، حملة لطرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان" داخل عدد من قرى المحافظة.

وقالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، في بيان للمجلس، إن الحملة استهدفت قرى تندة، ونزلة تندة، وأم قمص، وعطف حيدر، وبرمشا، ومنشأة عبدالله، والحسايبة، وبني عمران، ونزلة سعيد، داخل مراكز ملوي، وديرمواس، والعدوة.

وأوضحت أبو سمرة، أن الحملة استهدفت 6725 من أهالى القرى، منها 4900 سيدة، و850 رجل، و975 طفل، في إطار الحملة التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، داخل قرى مبادرتي حياه كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأضافت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، أن الحملة تهدف إلى نشر التوعية حول قضية القضاء على ختان الإناث والتعريف بالرسائل الخاصة بها لخلق رفض مجتمعى للممارسات الباليه الموروثة بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.

 


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