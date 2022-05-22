الصحة السنغافورية: لم تُرصد أى إصابات بفيروس جدرى القرود منذ عام 2019

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قالت وزارة الصحة السنغافورية إنه لم يتم رصد أي إصابات بفيروس "جدري القرود" في البلاد منذ مايو عام 2019، عندما تم اكتشاف حالة واحدة وافدة من نيجيريا وتم حصارها.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (تشانل نيوز آشيا) - "في ضوء الحالات التي تم رصدها في أوروبا وأمريكا الشمالية فإن وزارة الصحة قد أخطرت كل الممارسين في مجال الطب بأن يظلوا بقظين في الكشف عن حالات الإصابة بجدري القرود والإبلاغ عنها .. وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب".

وأوضحت الوزراة أن جدري القرود مرض نادر يسببه فيروس انتقل أساسا من الحيوانات إلى البشر، مشيرة إلى أن انتقال العدوى من إنسان لآخر - وإن كان ذلك ممكنًا - أمر محدود.

وكان قد تم رصد حالات إصابة بالمرض في بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا.