السجن المؤبد لعاطل بالإسكندرية لاتجارة في المواد المخدرة

الإسكندرية اسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، بالسجن المؤبد لعاطل لاتجارة في المواد المخدرة، وصدر القرار بعضوية المستشارين طارق محمد حافظ، ووائل حسن الشربيني، وسكرتير الجنايات فايز بيومي القطعاني.

كانت القضية رقم 3085 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة قيام المتهم " أ.س.س " عاطل بالاتجار في المواد المخدرة فتم الانتقال الي المكان التواجد فيه وابصرت القوة الأمنية المتهم ممسكنا في يدة علبة ويخرج منها قطعة حشيش لأحد عملائه وحصل منه علي مقابل مادي وعند القبض علي المتهم لاذا العميل بالفرار وتم ضبط المتهم وبتفتيشة عثر على علبة في يدة وفض ما بداخلها تبين أنها تحوي علي عدد 16 قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.