التطعيم هيوصلك لحد عندك.. محافظ الإسكندرية يطلق حملة طرق الأبواب.. لايف وصور

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تلفزيون اليوم السابع فيديو لايف حول انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تتضمن الحملة 995 فريقا ثابتا ومتحركا و2500 فرق توعوية، وتستهدف الوقوف على الحالة التطعيمية واستكمال تطعيم 4.2 مليون مواطن.

وعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بدء حملة "طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا" بالمجان والتي تنظمها مديرية الصحة بالإسكندرية تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، وتستهدف الوقوف على الحالة التطعيمية واستكمال تطعيم 4.2 مليون مواطن من قاطنى الإسكندرية وزوارها ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكثر.

وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور أيمن حليم وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية.

ووجه المحافظ مسئولي مديرية الصحة والسكان بالإسكندرية وجميع الجهات المعنية بمتابعة أعمال الحملة بشكل يومي والوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات فورًا.

وشدد على ضرورة تكثيف حملات التوعية ضد فيروس كورونا، وأهمية أخذ التطعيم خاصة في القرى والأماكن النائية، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم وإزالة أي تحديات لتحقيق المستهدف من الحملة التي تأتي في إطار رؤية الدولة لتوفير صحة وحياة أفضل للمواطنين.

من جانبه؛ أوضح الدكتور أيمن حليم وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية، أنه من المقرر استمرار الحملة حتى يوم الخميس 9 يونيو 2022 ، حيث يتم التطعيم من خلال 995 فريق ثابت ومتحرك بجميع الوحدات الصحية والميادين الكبرى ومحطات السكك الحديدية والمنتزهات الأسواق وغيرها من أماكن تجمع المواطنين علاوة على 2500 فرق توعوية تجوب المنازل لترشد المواطنين المقمين إلى أقرب مكان تلقى الخدمة .

وأضاف أن جميع أنواع الطعوم متوفرة خلال الحملة بالمجان، ويتم خلال الحملة معرفة موقف المواطن من تلقى التطعيم من خلال الرقم القومى للمواطن، ثم يتم اعطاؤه الجرعة الأولى أو الثانية أو التنشيطية حسب الأحوال.

وأشار إلى أنه لا حاجة لتقديم شهادة بما تم من تطعيمات كما لا يستلزم التسجيل أو وصول رسالة قصيرة بتحديد مكان التطعيم. وأكد أنه سيتم خلال الحملة حل أى مشاكل تتعلق بالتسجيل الإلكترونى التى تعرض لها بعض المواطنين.



وكيل صحة الاسكندرية يتابع تطعيم لقاح كورونا (1)



وكيل صحة الاسكندرية يتابع تطعيم لقاح كورونا (2)



وكيل صحة الاسكندرية يتابع تطعيم لقاح كورونا (3)



وكيل صحة الاسكندرية يتابع تطعيم لقاح كورونا (4)



وكيل صحة الاسكندرية يتابع تطعيم لقاح كورونا (5)



وكيل صحة الاسكندرية يتابع تطعيم لقاح كورونا (6)



وكيل صحة الاسكندرية يتابع تطعيم لقاح كورونا (7)



وكيل صحة الاسكندرية يتابع تطعيم لقاح كورونا (8)



وكيل صحة الاسكندرية يتابع تطعيم لقاح كورونا (9)