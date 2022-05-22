التضامن تكشف عن كيفية سداد قيمة رسوم إشتراك رحلة الحج للفائزين بالقرعة

كتب محمود راغب - إبراهيم سعيد - تصوير حسين طلال

كشف أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن للمجتمع المدنى، عن كيفية سداد قيمة رسوم إشتراك رحلة الحج، وذلك بعد إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية.

كما كشف مساعد وزير التضامن للمجتمع المدنى ، خلال فعاليات القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443هـ -2022م، بمسرح وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم قبول السداد من الحجاج الفائزين بالقرعة وفقا للأسـعار الـتي سـوف يـتم إعلانها إعتبـاراً مـن يـوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢ / ٥ / ٢٣ م وذلك بأحـد البـنـوك الحكوميـة بنـك مصـر - البنك الأهلي المصـري - بنـك القاهرة أو البريد المصري وذلك عن طريق بطاقة الرقم القومي للحاج .

وقال : على أن يتم التنبيه علـى جميع الحجاج بالسداد النقدي فقط وعدم إجراء التحويلات البنكية وذلـك بحـد أقصى أسبوع من تاريخ إعلان القرعة ، وتصعيد العضو الإحتياطي وفقا لترتيب القرعة تلقائيا في حالة عدم سداد العضو ( الفائز الأساسي ) خلال المدة المحددة .

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام، ومنها أن يكون المتقدم مسجلاً بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، وشرط أن يكون المتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم على 65 عامًا وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة، وأخيراً شرط حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.

كما تم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.