اليوم السابع
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التصريح بدفن جثمان طالب دهسه قطار أثناء عبور القضبان بطنطا

الأحد، 22 مايو 2022 06:06 م
التصريح بدفن جثمان طالب دهسه قطار أثناء عبور القضبان بطنطا إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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صرحت نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية بدفن جثمان طالب بالصف الثالث الإعدادي بعدما لقى مصرعه أسفل عجلات قطار القاهرة الإسكندرية أثناء عبوره القضبان أمام قرية دفرة.

 

تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية ، إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع طالب أسفل عجلات قطار القاهرة الاسكندرية أمام قرية دفرة.

 

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين اثناء عبور طالب يدعي "ح.ع"14 سنة للقضبان دهسه القطار ولقي مصرعه في الحال تحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

 


مدير امن الغربية

طنطا

قطار يدهس طالب بطنطا

قرية دفرة بطنطا


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