اليوم السابع
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الأحد، 22 مايو 2022 04:44 م
أكرم القصاص
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البرلمان الأوكراني يوافق على تمديد الأحكام العرفية حتى 23 أغسطس

الأحد، 22 مايو 2022 04:39 م
البرلمان الأوكراني يوافق على تمديد الأحكام العرفية حتى 23 أغسطس البرلمان الأوكراني
أ ش أ

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وافق البرلمان الأوكراني، اليوم الأحد، على تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى 23 أغسطس المقبل.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أنه تم تمرير القرار في البرلمان بالأغلبية المطلقة.

وكانت الأحكام العرفية قد فرضت في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وهو نفس اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية واسعة النطاق هناك .. وكان من المقرر أن تستمر حتى 26 مارس الماضي، لكن تقرر بعد ذلك تمديدها لمدة 30 يوما أخرى، حتى 25 أبريل .. وفي 21 أبريل، قرر البرلمان الأوكراني تمديد الأحكام العرفية حتى 25 مايو الجاري.


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