اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البرتغال: سنقدم لأوكرانيا ما بوسعنا من الدعم العسكرى

الأحد، 22 مايو 2022 06:00 ص
البرتغال: سنقدم لأوكرانيا ما بوسعنا من الدعم العسكرى انطونيو كوستا
أ ش أ

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أعلن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا أن بلاده ستقدم لأوكرانيا الدعم العسكري الذي يمكنها توفيره للمساهمة في ردع القوات الروسية.
 
ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن كوستا قوله ،خلال اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة كييف،:" لقد أرسلنا دعمًا عسكريًا، في البداية كان سلاحًا غير فتاك، ثم سلاحًا فتاكًا في إطار التقارير الواردة، ووفقًا لقدراتنا، لأننا لا نمتلك جميع الموارد التي تحتاجها أوكرانيا حاليا ".
 
وأضاف كوستا أن العمل في مجال الدعم العسكري البرتغالي إلى أوكرانيا سيستمر، مشيرا إلى أن طائرة برتغالية محملة بمعدات عسكرية تصل في الوقت الحالي إلى دولة بولندا، ومن هناك سيتم إرسالها إلى أوكرانيا ".
 
ويقوم رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا بزيارة عمل إلى كييف تلبية لدعوة وجهها رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال.
وقال كوستا بعد تفقده كييف:" مستويات الدمار والعنف مرتفعة جدا، وشهدت بالأدلة على وقوع هجمات شرسة وعشوائية وغير مبررة، الحرب تؤثر دائما على الأبرياء، أتيت إلى هنا بعاطفة واحترام، كدليل على التضامن مع هذا البلد وهذا الشعب، وندين الهجوم الروسي ".

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