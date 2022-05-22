البحرين الأعلى.. تباين إصابات فيروس كورونا اليومية بعدد من الدول العربية

ففي مملكة البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 414 إصابة جديدة، كما تعافت 657 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 574 ألفا و154 حالة.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، سجلت وزارة الصحة ‌373 إصابة جديدة بإجمالي 904 آلاف و466 حالة، ‌‎وشفاء 304 حالات جديدة بإجمالي 888 ألفا و228 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2302 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.



وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 78 إصابة جديدة، وتماثل 121 شخصا للشفاء ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و327 ألفا و192 حالة، والشفاء إلى مليونين و300 ألف و754 حالة بنسبة 98.9%، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 25 ألفا و216 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.