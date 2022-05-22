إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائرى بقرية صفط مركز المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدائرى بقرية صفط التابعة لمركز المنيا، وقد تم نقل المصابين للمستشفى العام لتلاقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين إحداهما تاكسي أجرة والآخر مكروباص بالطريق الزراعي مصر أسوان أمام قرية صفط الشرقية، وبوصول قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام.