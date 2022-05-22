إصابة 6 طلاب فى حادث تصادم مركبتى توك توك وسيارة بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق قليوب شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إصابة 6 طلاب فى حادث تصادم مركبتي توك توك بسيارة، وذلك أثناء ذهابهم لأداء امتحان الصف الثانى الثانوى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب العام، وتصرح لـ4 منهم بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم، وتم تحويل أحدهم لمستشفى السلام التخصصى، وأخرى تم إجراء جراحة له، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مجلس مدينة قليوب يفيد وقوع حادث تصادم مركبتي توك توك بسيارة فى قليوب ما أسفر عن وجود مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم مركبتى توك توك بسيارة على طريق قليوب شبين القناطر، وأسفر عن إصابة 6 طلاب بالصف الثانى الثانوى، كانوا يستقلون المركبتين أثناء ذهابهم لأداء امتحان الصف الثانى الثانوى، وبسبب السرعة اصطدما بسيارة ما أسفر عن إصابة الطلاب وتم نقلهم للمستشفى وتوجه اللواء محمد سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب إلى مستشفى قليوب المركزى عقب تلقى البلاغ للاطمئنان على حالة الطلاب والتأكد من توفير الاسعافات لهم.