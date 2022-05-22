إصابة 11 شخصا فى قصف روسى على منطقة خاركيف الأوكرانية

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الأحد، عن سينهوبوف قوله عبر حسابه الرسمي على التليجرام، "خلال اليوم الماضي، واصل الروس قصف مدينة خاركيف ومحليات المنطقة، وأصيب خمسة مدنيين في قصف منطقة سالتيفكا في خاركيف، كما أطلقوا النار على منطقة لوزوفا، وقرية شيفتشينكوف، ومناطق تشوهيف ما أسفر عن ثلاثة جرحى، وأصيب ثلاثة آخرون في بلدة ديرهاشي".



وبحسب تقارير هيئة الأركان العامة، يستعد الروس لاستئناف الهجوم في منطقة إيزيم وقصف مناطق فيرنوبيليا وديبريفني ودوفينكه.



يذكر أنه في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير الماضي، هاجمت القوات الروسية أوكرانيا حيث قصفت أولاً منشآت عسكرية، ثم المدن السلمية، وعلى وجه الخصوص كييف، تشيرنيهيف، ماريوبول ، خاركوف، خيرسون و زيتومير.