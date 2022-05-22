أخبار 24 ساعة.. الصحة عن مرض جدرى القرود: لا ينتقل عبر الهواء

اعداد وليد عبد السلام

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الصحة: نقدم خدمات التحاليل لـ2.5 مليون مولود سنويا بالمعامل المركزية

الصحة تكشف معلومات مهمة عن مرض جدرى القرود.. أبرزها: لا ينتقل عبر الهواء

الزراعة: توجيهات الرئيس باستبدال رؤوس الماشية بالمحسنة وراثيا تكليف مباشر بخطة ‎

التعليم تعدل مقابل الحصة الإضافية للمعلمين المعينين لـ20 جنيها بدلا من 3.5

‎وزير الزراعة يعلن موافقة السعودية على اعتماد منظومة التكويد والتتبع للصادرات

‎السكة الحديد تحذر المواطنين من الوقوف على حافة الأرصفة وأبواب القطارات ‎

الأوقاف تختتم الدورة التدريبية الدولية لـ70 إماما بكازاخستان ‎

خالد عبد الغفار يجتمع مع جمعية الأطباء المصريين ببريطانيا للاستفادة من خبراتهم

البحوث النووية: تقدمنا بطلب لسرعة تطبيق طفرة القمح لتحقيق زيادة بنسبة 33% ‎