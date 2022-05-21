FDA توافق على عقار للجدري يُعتقد أنه قادر على علاج "جدري القرود"

إيناس البنا

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار جديد لعلاج جدري القرود ، حيث تم اكتشاف حالات إصابة بالفيروس النادر في 11 دولة ، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وفقا لموقع "daily mail" أعلنت شركة SIGA Technologies ، ومقرها مدينة نيويورك ، صباح الجمعة أنها تلقت الضوء الأخضر التنظيمي للحصول على تركيبة IV من TPOXX ، وهو دواء للجدري كان متاحًا بالفعل عن طريق الفم.

وتشير الشركة إلى أنه في أوروبا ، تمت الموافقة رسميًا على الدواء كعلاج لجدري القرود ، حيث أن العديد من أدوية الجدري ناتجة عن تشابه الفيروسات.

تمت إضافة العقار إلى الأطباء باعتباره الفيروس النادر ، ولكنه يحتمل أن يكون مدمرًا ، حيث يستمر في الانتشار في جميع أنحاء العالم ، بعد تأكيده أو الاشتباه به في عشرات الحالات في 11 دولة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية.

تمت الموافقة على دواء TPOXX للاستخدام في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وكندا ، وهي المواقع الثلاثة التي كان فيها جدري القرود أكثر نشاطًا خارج إفريقيا.

ذكر التقرير انه لا توجد أدوية مصاغة خصيصًا لجدري القرود ، على الرغم من أن الأطباء غالبًا ما يستخدمون أدوية الجدري خارج التسمية لعلاج الفيروس النادر، بينما يوجد لقاح متاح للفيروس ، على الرغم من أنه قليل التغطية في الولايات المتحدة.

الفيروس شائع في وسط وغرب إفريقيا، ويمكن الانتقال عبر الأنواع من الحيوانات إلى البشر من خلال الاتصال الجسدي، وغالبًا ما يعاني الشخص المصاب من طفح جلدي وآفات معدية على جلده ، إلى جانب أعراض أخرى تشبه أعراض الأنفلونزا.

توجد في الغالب في نيجيريا ، على الرغم من وجود فترة 40 عامًا دون الإبلاغ عن حالة واحدة قبل ظهورها مرة أخرى في الدولة الأفريقية في عام 2017.

في حالات التفشي النموذجية ، تكون حوالي حالة واحدة من كل عشر حالات قاتلة ، على الرغم من أن بعض الخبراء يعتقدون أن خطر الوفاة من السلالة التي تشق طريقها حاليًا عبر العالم منخفضة بنسبة 1٪ فقط.

انتشرت حالات الفيروس في أوروبا في الأسابيع الأخيرة ، حيث أبلغت المملكة المتحدة والبرتغال وإسبانيا عن 20 حالة مؤكدة أو مشتبه بها الأسبوع الماضي.

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