5 معلومات عن مشروعات تنمية وإنتاج الزيت الخام والـغاز الطبيعى

مروة الغول

يستهدف قطاع البترول تنفيذ عدد من مشروعات تنمية وإنتاج الزيت والغاز، حيث تتضمن أهم المشروعات المتوقع الانتهاء من تنفيذها خـلال عـام 2022 ، و7 مشروعات فـي مجـال تنمية حـقـول الـغـاز وتـطـويـر تسهيلات الإنتاج والمعالجة، وذلك بعد عام ملىء بالإنجازات، فخلال عام 2021 تم تحقيق 52 اكتشافاً (39 زيت خام + 13 غازا) بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط وسيناء والصحراء الشرقية وتوقيع 17 عقد تنمية بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية بإجمالي منح توقيع حوالى 7 ملايين دولار.

ونستعرض أبرز هذه المشروعات والتي سيكون لها انعكاس مباشر على أداء الاقتصاد الوطني، وفيما يلي أهم مشروعات عملاقة لتنمية وإنتاج الزيت الخام والـغـاز الطبيعى: -

تحقيق 52 اكتشافاً خلال عام .. 39 زيت خام و 13 غاز بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط وسيناء والصحراء الشرقية

تنفيذ واستكمال تنفيذ 6 مشروعات لتنمية حقول الزيت والغاز خلال باستثمارات 4.2 مليار دولار

7 مشروعات فـي مجـال تنمية حـقـول الـغـاز وتـطـويـر تسهيلات الإنتاج والمعالجة تنتهى خلال 2022

3 مشروعات جارى استكمال تنفيذها متوقع الانتهاء منها 2023