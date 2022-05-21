وسائل إعلام أسترالية: فوز المعارض ألبانيز برئاسة الحكومة وحزب العمال يشكل الوزارة

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام أسترالية، إن حزب العمال المعارض في البلاد سيشكل الحكومة المقبلة، بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية، مع توقعات بفوز المعارض أنتوني ألبانيز ليكون رئيس وزراء البلاد القادم.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح اليوم، أمام الاستراليين للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان الجدد في انتخابات يرغب كلا الطرفين في حسمها بشكل قاطع.

وأدلى رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون ورئيس المعارضة أنتوني ألبانيز اليوم السبت، بأصواتهما في انتخابات البرلمان الجديد.

واختار نحو 17.2 مليون ناخب ممثليهم الذين سيشغلون 151 مقعدًا في مجلس النواب لمدة ثلاث سنوات. كما سيجري تجديد 40 مقعدا من مقاعد مجلس الشيوخ البالغة 76 لمدة ست سنوات.