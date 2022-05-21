وأضاف الوزير اللبناني -في تصريح صحفي مساء اليوم عقب الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء- أن الاجتماع كان مهما جداً قبل الدخول في مرحلة تصريف الاعمال لاتخاذ القرارات المهمة في قطاع الطاقة، لتحقيق أحد الاهداف الرئيسية كإمداد لبنان بالغاز من مصر وسوريا.



وأكد أنه سيتم الأسبوع المقبل التنسيق مع الحكومة المصرية ووزارة البترول لإتمام مرحلة استيراد الغاز بشكل جيد، مشيرا إلى أن التحدي سيكون مع البنك الدولي فيما يخص موضوع التمويل، ومع الإدارة الامريكية للتأكيد على عدم وجود تداعيات سلبية من العقود بالنسبة لقانون قيصر.



وأشار إلى أن البنك الدولي غير الشرط المتعلق بالتمويل وربطه بإنهاء العقد، بينما كان سابقاً قد وافق على الدخول في المفاوضات المتعلقة بالتمويل بالتوازي مع بلورة وانهاء العقد.



وأشار إلى أن الحكومة قامت بمفاوضات مع مصر وسوريا حول الشروط الاساسية والتجارية للعقد موجها الشكر لوزارة البترول المصرية ومصر على وقوفها الى جانب لبنان، مشددا على أن الدولة المصرية وافقت على اعطاء لبنان الكمية الأقصى التي يحتاجها لبنان وتقدر بنحو 650 مليون متر مكعب لتشغيل محطة دير عمار.



ودعا وزير الطاقة اللبناني أعضاء المجلس النيابي الجديد الى التركيز على الأمور التي من الممكن معالجتها من دون اي خلاف سياسي والتركيز على الامور الحياتية، مشيرا إلى أن هناك الكثير من العمل أمام المجلس النيابي الجديد، كموضوع الطاقة المتجددة.