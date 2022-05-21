واشنطن بوست: زعماء العالم يحذرون من المخاطر الاقتصادية مع تكاثر الأزمات

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن القادة الماليون لأقوى دول العالم اجتمعوا فى ألمانيا فى محاولة لمواجهة التضخم المصحوب بالركود وصدمات الطاقة ونقص الغذاء وأزمات الديون، وحذروا هذا الأسبوع من احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي ، حيث استمرت التهديدات الناجمة عن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا في التزايد.

وعلى الصعيد العالمي ، تسببت الحرب في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وفي الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا ، تتجه البنوك المركزية العازمة على كبح التضخم إلى رفع أسعار الفائدة ، الأمر الذي يهدد بدفع الدول إلى الركود. ويواجه العالم النامي أزمة ديون ناشئة بالإضافة إلى مشكلة الجوع المتزايدة التي أثارتها الحرب.

وأوضحت الصحيفة أنه في الولايات المتحدة ، كما هو الحال في معظم أنحاء العالم ، ارتفعت أسعار البنزين وتراجعت أسواق الأسهم. وأبلغ كبار تجار التجزئة ، بما في ذلك تارجت وول مارت ، عن أرباح أسوأ من المتوقع هذا الأسبوع ، وألقوا باللوم على التكاليف المرتفعة والمخزون الزائد الذي تراكم استجابة لمشاكل سلسلة التوريد.

وقال فرانسوا فيليروي دي جالو ، محافظ بنك فرنسا ، عن تأثير الحرب ، في مؤتمر فى ألمانيا لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية: "إذا كان علي تلخيص الأمر من مجموعة الدول الصناعية السبع القوية: مزيد من عدم اليقين ، ومزيد من التضخم ، ونمو أقل".

وأضافت الصحيفة أنه بعد الموافقة على تريليونات الدولارات في شكل حوافز مالية لتجنب الانكماش الناجم عن جائحة فيروس كورونا ، يتصارع قادة الاقتصاد العالمي الآن مع تهديد "الركود التضخمي" - النمو الاقتصادي البطيء أو السلبي ، إلى جانب ارتفاع التضخم.

ويقول الاقتصاديون إن المخاطر في الخارج قد تكون أكبر مما هي عليه في الولايات المتحدة. ففي أوروبا ، نمت منطقة اليورو بنسبة 0.2٪ فقط في الربع الأول من عام 2022 ، مما يشير إلى تباطؤ محتمل. حتى أن بعض الاقتصادات داخل أوروبا انكمشت: مثل إيطاليا ، على سبيل المثال التي انكمشت بشكل طفيف في الربع الأول من هذا العام.