اليوم السابع
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هنا اندلعت النيران فى عدد من المنازل بقنا.. أدت لمصرع شخص وإصابة آخر "بث مباشر"

السبت، 21 مايو 2022 01:20 ص
هنا اندلعت النيران فى عدد من المنازل بقنا.. أدت لمصرع شخص وإصابة آخر "بث مباشر" نيران - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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قدم اليوم السابع بثًا مباشرا لتفاصيل مصرع شخص وإصابة آخر، فى حريق نشب بعدد من المنازل بقرية الميات بأبو مناع شرق التابعة لمركز دشنا. تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إخطارا يفيد نشوب حريق فى عدد من المنازل والأحواش وصل لـ9، وانتقلت قوة من الحماية المدنية بقنا وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

 

وفى نفس السياق، كانت قد تمكنت الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في مخلفات زراعية بمنزلين وحوش بالبحري سمهود في مركز أبو تشت شمال قنا، تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا إخطارًا يفيد السيطرة حريق نشب في مخلفات زراعية بمنزلين وحوش دون خسائر في الأرواح. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والمصاب لتلقى العلاج اللازم.


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