مطار مرسى علم الدولى يبدأ اليوم فى استقبال 102 رحلة طيران دولية أسبوعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسي علم الدولي، بداية من اليوم السبت وحتي نهاية الأسبوع 102 رحلة طيران اسبوعية دولية اغلبها اوربية قادمة من 10 دول اوربية، حيث تم اتباع وتطبيق الاجراءات الاحترازية علي الوافدين بمجرد وصولهم ارض المهبط .



وكشفت جداول رحلات الطيران التي حصل اليوم السابع علي نسخة منها أن من المقرر ان يستقبل المطار بداية من غدا السبت 102 رحلة بينهم 99 رحلة اوربية مختلفة من 10 دول من بين تلك الرحلات 3 رحلات من المطارات البلجيكية .



كما تصل 5 رحلات من هولنداو 17 رحلة من ايطاليا و16 رحلة من المانيا، و 31 رحلة من المطارات التشيكية، و21 رحلة من بولندا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من فرنسا ورحلة من لكسمبورج ورحلة من رومانيا و3 رحلات داخلية من المطارات المصرية .



من جانبه قال ابو الحجاج العماري الخبير السياحي أن معدلات السياحة الوافدة لمطار مرسي علم قد تكون مميزة في تلك الايام وخاصة من السياح التشيك والهولنديين والبولنديين وكذلك الالمان والايطاليين .



واضاف الخبير السياحي ابو الحجاج العماري في تصريحات خاصة ل اليوم السابع أن اغلب فنادق مرسي علم نسب الاشغال الفندقي بها تخطي ال 90 %. وخاصة في تلك التوقيت .

