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مدير "مستقبل مصر": المشروع يوفر 550 مليون دولار واردات بزراعة 288 ألف فدان

السبت، 21 مايو 2022 11:10 ص
مدير "مستقبل مصر": المشروع يوفر 550 مليون دولار واردات بزراعة 288 ألف فدان المقدم بهاء الغانم
كتب سمير حسنى

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قال المقدم بهاء الغنام، مدير مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، إن مصر تستورد 2.5 مليار دولار سنويا بإجمالى 4 ملايين طن، مضيفا: مصر تستهلك 3 ملايين طن سكر، حيث كنا نستورد أكثر من مليون طن.

وأضاف مدير مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، خلال كلمته في افتتاح المشروع: "أن مشروع مستقبل مصر يمثل 65 % من الزراعة الآلية من بنجر السكر، ونجح المشروع في توفير 550 مليون دولار محل الواردات من زراعة 288 ألف فدان من المحاصيل الاستراتيجية القمح والذرة وبنجر السكر، خلال 3 سنوات".

 


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