محافظ دمياط تتابع سير امتحانات الدبلومات وتوجه بالالتزام بضوابط الامتحانات

دمياط معتز الشربينى

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سير امتحانات الدبلومات الفنية والتى انطلقت اليوم السبت، وتستمر حتى الخميس التاسع من يونيو المقبل وفقا للجداول المُعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم..

وفى هذا السياق ، وجهت المحافظ، بالالتزام بالضوابط الخاصة بتنظيم العملية الامتحانية وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر ، ورصد اى معوقات والتعامل معها فورًا ،مؤكدة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والملاحظين.

ومن جانبه، ذكر الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه ووفقاً لتوجيهات محافظ دمياط تم الانتهاء من تجهيز اللجان وتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير ،هذا إلى جانب وضع خطة لتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب من وإلى اللجان ، مشيرًا إلى أنه تم عقد غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الامتحانات ، كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية لنقل أوراق الاسئله والاجابات ،وكذلك مديرية الصحة لتوفير زائرة صحية او طبيب لتوفير الرعاية الصحية للطلاب ،ونوه الدكتور خالد خلف إلى أن الامتحانات انتظمت بشكل تام فى يومها الأول.