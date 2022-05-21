محافظ الغربية يعقد اجتماعه الأسبوعى مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

الغربية - مصطفى عادل

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له أن التعاون الوثيق والمستمر بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يؤدي بشكل مباشر إلى تحقيق مصلحة المواطن، وهذا ما تهدف إليه الدولة بكافة مؤسساتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقد مساء اليوم مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ و نجوى العشيري السكرتير المساعد، وجميع رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات، حيث تم مناقشة الموقف الحالي للمشروعات التي يتم تنفيذها والمشروعات المقترح تنفيذها في خطة العام الجديد 22 / 23.

وخلال الاجتماع عرض المحافظ موقف خطة الرصف الحالية والتي تضم رصف 159 طريقا وشارعا بطول 210 كم في جميع أنحاء المحافظة، كما تلقى المحافظ من النواب مقتراحاتهم لرصف الطرق والمحاور الرئيسية في المدن لوضعها في خطة العام المالي الجديد 22 / 23.

كما استعرض المحافظ خطة الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، حيث تسير المحافظة بخطى ثابتة في تنفيذ المشروعات بمركز زفتى، لتحتل المحافظة المركز الثاني بين المحافظات في نسب التنفيذ، مشيراً إلى التحاق مراكز المحلة، كفر الزيات، بسيون وقطور للمرحلة الثانية والتي ستبدأ في يناير المقبل.

واستمع المحافظ إلى المشاكل والطلبات المقدمة من النواب موجهاً رؤساء المدن ومديري المديريات بحلها على الفور، كما استمع إلى استفساراتهم بشأن مشروعات ( الرصف، الصرف الصحي، مياه الشرب، الكهرباء، الأنفاق، الكباري، وغيرها من المشروعات).