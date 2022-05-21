لو عندك شكوى بسبب النظافة اتصل بهذه الأرقام

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكد اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس هيئة نظافة القاهرة، أن هناك عددا من الطرق للتواصل مع المواطنين وتلقى شكاواهم، أهمها الخط الساخن، لافتا أنه لا يحق لعامل الجمع السكنى الحصول على أى مقابل مادى من الساكن أو راتب شهرى.

ويمكن إرسال الشكوى على الخط الساخن رقم 15264، مشيرا إلى أن هناك موازنة من الدولة تصرف لشركات النظافة، مناشدا سكان القاهرة بضرورة الإبلاغ عن تحصيل أي مبالغ نقدية من المتعهدين.

وهذه الأرقام للشكاوى، وهي 15264، و29223410، و26843759.

وأوضح الشرشابى، أن الهيئة تسعى لتعميم الجمع السكنى بنسبة 100% مما ينعكس على ظاهرة الفرز في الشوارع، أو إلقاء المخلفات بالشوارع، لافتا إلى أن هناك شركات تعمل على تدوير مخلفات الهدم وتحويلها لبلدورات وانتر لوك.