فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات الدورية.. اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، اليوم السبت، لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.



وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أن الأماكن التى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها هى الوحدة الصحراوية، وجراج المحافظة، ومحطة الكرنك، وذلك من الساعه 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.



كما سيتم فصل التيار عن تقسيم الأحياء يوم الأحد المقبل من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، وذلك لعمل صيانة للمحولات الكهربائية.



كان مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أكد أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.