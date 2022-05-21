غدا.. نظر تجديد حبس عدد من المتهمين بالتحريض ضد الدولة ونشر الشائعات

كتبت أمنية الموجي و إيهاب المهندس

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدا الأحد، أمر تجديد حبس عدد من المتهمين احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

والمتهمون اللذين تنظر محكمة جنايات القاهرة أمر تجديد حبسهم متهمون فى القضايا أرقام:6 لسنة 2017، 700 لسنة 2017، 810 لسنة 2019، 549 لسنة 2020، 648 لسنة 2020، 867 لسنة 2020، 1022 لسنة 2020، 1053 لسنة 2020، 1107 لسنة 2020، 755 لسنة 2021، 911 لسنة 2021، 1935 لسنة 2021، 1983 لسنة 2021، 2380 لسنة 2021، 2467 لسنة 2021، 2544 لسنة 2021، 2976 لسنة 202، 2993 لسنة 2021.