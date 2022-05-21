"طلب تليفون يعمل مكالمة فأخده وهرب"..ضبط حرامي موبايلات بالدرب الأحمر

كتب محمود عبد الراضي- أحمد عبد الهادى

نجحت الأجهزة في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم ، إلى سمعها صوت إستغاثة أحد الأشخاص ، وبإستبيان الأمر تم التقابل مع (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) وقرر بتضرره من (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) لقيامه بطلب إجراء مكالمة هاتفية ، وعقب ذلك إستولى على الهاتف ولاذ بالفرار ، فقام بمطاردته والإستغاثة .. ولقد أمكن ضبط المشكو فى حقه وبحوزته (الهاتف المستولى عليه).

التحقيقات أكدت، ان المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة، أقر بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب " الخطف مترجلاً " ، كما إعترف بإرتكاب عدد ( 3 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله " سيئ النية " (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.