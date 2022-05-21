اليوم السابع
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السبت، 21 مايو 2022 09:38 م
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ضبط وإعدام 100 كجم لانشون ومصنعات لحوم فاسدة فى محال بحدائق الأهرام

السبت، 21 مايو 2022 09:23 م
ضبط وإعدام 100 كجم لانشون ومصنعات لحوم فاسدة فى محال بحدائق الأهرام اللانشون
كتب سيد الخلفاوى

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شنت محافظة الجيزة من خلال حى الهرم وإدارات البيئة والطب البيطرى والتموين ومراقبة الصحة والتغذية بالإدارة الصحية حملات مكبرة على المطاعم والمحلات والأسواق، لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وضبط المخالفات.

وأسفرت الحملة عن تمشيط كافة المخالفات بالمحال بقطاع هضبة الأهرام والتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية وقد تم ضبط حوالى ١٠٠ كجم لانشون ومصنعات لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى داخل ثلاجة أحد المحلات "سوبر ماركت"، وتم التحفظ على المضبوطات وإعدامها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وذلك بمتابعة من المهندس حسن موافى رئيس حى الهرم.

وتأتى الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابى للتأكد من سلامه المنتجات وللتصدى لمحاولات الغش والتدليس.

 


الطب البيطري

الجيزة

لحوم فاسدة


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