ضبط المتهمين بالتشاجر في المحلة بسبب أولوية السير

محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام شخصين بالتعدى بالضرب على بعضهما بقطع حديدية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 20 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بالغربية بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين كلاً من طرف أول (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة، "له معلومات جنائية" مصاب بكدمات)، طرف ثانى (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة، "له معلومات جنائية"مصاب بجرح).

بإستكمال الفحص تبين أنه أثناء سير الأول احتك به الثانى حال قيادته مركبة "توك توك" فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها كلاً منهما بالتعدى على الآخر بالضرب بقطع حديدية وإحداث ما بهما من إصابات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتها أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.