صحيفة: قاض أمريكى عينه ترامب يوقف خطة بايدن لإنهاء سياسة طرد المهاجرين

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "تكساس تريبيون" الأمريكية إن قاض فيدرالي في لويزيانا أوقف خطة إدارة الرئيس جو بايدن لرفع أمر الصحة العامة الذي استخدمه ضباط الهجرة لطرد المهاجرين بسرعة على الحدود الجنوبية الغربية ، بمن فيهم طالبو اللجوء.

وحكم قاضي المحكمة روبرت سمرهايس ، المعين من قبل الرئيس الجمهورى السابق دونالد ترامب في لافاييت ، بأن إدارة بايدن انتهكت القانون الإداري عندما أعلنت في أبريل أنها تخطط لوقف الباب 42 ، وهو أمر صحي يهدف إلى منع انتشار الأمراض المعدية في البلاد ، يوم الاثنين.

واعتبرت الصحيفة أنه من المرجح أن يؤدي الحكم إلى معركة قانونية تستمر شهورًا. وقدمت وزارة العدل الأمريكية استئنافًا سريعًا يوم الجمعة أمام محكمة الاستئناف الخامسة بالدائرة الأمريكية وقالت إنها تعتقد أن قرار إدارة بايدن برفع المادة 42 كان قانونيًا.

وقال سمرهايز في حكمه إن إدارة بايدن انتهكت قوانين الإجراءات الإدارية وأن رفع الباب 42 من شأنه أن يتسبب في "ضرر لا يمكن إصلاحه" لأن الولايات ستضطر إلى إنفاق الأموال على الرعاية الصحية وإنفاذ القانون والتعليم والخدمات الأخرى للمهاجرين.

وصرحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان أن الباب 42 ليس أداة للتحكم في الهجرة ولكنه أمر يتعلق بالصحة العامة ، ولكنه "سيمتثل لأمر المحكمة لمواصلة تطبيق الأمر رقم 42 الخاص بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها طالما كما هي في مكانها ".

وأعلنت الإدارة أنها ستتوقف عن طرد المهاجرين بموجب الباب 42 اعتبارًا من 23 مايو وستعود إلى احتجاز وترحيل المهاجرين غير المؤهلين لدخول الولايات المتحدة والبقاء فيها - وهي عملية أطول تسمح للمهاجرين بطلب اللجوء في الولايات المتحدة.