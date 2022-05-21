شقيقة قتيلة المنيب: أنهى حياتها أمام بناتها وسهر بأموالها على المقاهي

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

"قتلها أمام بناتها"، بهذه الكلمات تحدثت شقيقة قتيلة المنيب بالجيزة، عن مقتل أختها على يد زوجها، بعدما هاجمها بسكين وتخلص منها في مشهد قاس وصادم.

وقالت شقيقة القتيلة في حديثها لـ"اليوم السابع": "المتهم حول حياة أختي لجحيم، بسبب تعديه عليها بالضرب باستمرار، لكنها تحملت ما لم يتحمله الجبال من أجل مستقبل بناتها، حيث كانت تعمل ليل نهار ويستولي على أموالها للسهر بها على المقاهي وتعاطي المخدرات، وفي النهاية قتلها".

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق توك توك، لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية، حيث تركت مسكن الزوجية واقامت بمسكن أسرتها، ورفضت العودة مرة أخرى، مما دقعه للاعتداء عليها بسكين.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب رفض الزوجة العودة لمسكن الزوجية بعد أن تركته وأقامت لدى أسرتها، نتيجة خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.