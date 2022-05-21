اليوم السابع
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سقوط جزئى لبلكونة بعقار تحت الإنشاء فى عين شمس دون إصابات

السبت، 21 مايو 2022 02:54 م
سقوط جزئى لبلكونة بعقار تحت الإنشاء فى عين شمس دون إصابات سقوط جزئى لبلكونة بمحافظة القاهرة
كتب ــ سيد الخلفاوى

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وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بسرعة إزالة الجزء المنهار من العقار الكائن 8 شارع محمد إبراهيم حجازي من شارع منشية التحرير بحى عين شمس حرصًا على سلامة المارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب العقار.
 
وكانت غرفة العمليات المركزية والمتابعة الميدانية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بسقوط جزء من سور بلكونة بالدور الخامس من عقار تحت الإنشاء خالي من السكان ومكون من أرضي + 6 طوابق على الشارع دون خسائر أو إصابات وانفصال سقف البلكونة ويخشي من سقوطه.
 
وعلى الفور قامت الأجهزة التنفيذية بحى عين شمس بعمل الصلبات اللازمة وتأمين الموقع والتعامل مع السقف المعلق وإزالته حفاظا على المارة والعقارات المجاورة.

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