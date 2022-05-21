رئيس قطاع الثروة الحيوانية بالزراعة: مصر حققت 60% من الاكتفاء الذاتي من اللحوم

ابراهيم حسان

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الدولة والمصرية والحكومة متبنية التنمية المستدامة لثروتها الحيوانية والداجنة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك اهتماما بالسلالة الإنتاجية من الحيوانات، وإيصال كوب لبن صحي وآمن وللمواطن.

وأوضح الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن مصر حققت 60 % من الاكتفاء الذاتي من اللحوم.

ولفت إلى أن هناك سلالات أجنبية تصل إنتاجيتها لـ 25 كيلو لبن في اليوم، موضحا أن هناك مشروع لتمصير السلالات الحيوانية عالية الإنتاجية.