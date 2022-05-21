اليوم السابع
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ويقرر تبنى مبادئها ضمن مناهج التعليم..

رئيس تيمور الشرقية يعلن وثيقة الأخوة الإنسانية وثيقة وطنية لبلاده

السبت، 21 مايو 2022 11:50 ص
رئيس تيمور الشرقية يعلن وثيقة الأخوة الإنسانية وثيقة وطنية لبلاده وثيقة الأخوة الإنسانية
كتب ـ لؤى على

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أعلن خوزيه راموس هورتا، رئيس تيمور الشرقية، أن البرلمان الوطني صوت بالإجماع على قرار اعتماد وثيقة الأخوة الإنسانية وثيقةً وطنيةً للبلاد، مشيرا إلى أنه سيتم تبني هذه الوثيقة التاريخية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، ضمن المناهج الدراسية بدولة تيمور الشرقية.
 
وقال هورتا، في تصريحات له على هامش حفل تنصيبه رئيسًا لتيمور الشرقية، إنه بصفته رئيسًا لتيمور الشرقية، وقع على بيان يقتضي التزامه بالعمل مع سلطات بلاده الوطنية، المسئولة عن منظومة التعليم والكنيسة والمجتمعات الدينية الأخرى؛ لتتبنى التعاليم والمبادئ التي نصت عليها وثيقة الأخوة الإنسانية ضمن المناهج المدرسية الوطنية لتيمور الشرقية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه القرارات خلال حفل التنصيب.
 
وأوضح رئيس تيمور الشرقية، والحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1996، أن الكثير من مواد دستور بلاده تتطابق مع المبادئ الواردة في وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية التي وقعها قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين؛ في أبوظبي عاصمة دولة الأمارات العربية المتحدة في الرابع من فبراير 2019 لذلك كان من المنطقي تمامًا أن نستفيد من هذه الوثيقة في بلدنا، مؤكدا أنه سيشارك في العمل على الترويج لهذه الوثيقة على المستوى الدولي أيضا. 
 
وأضاف أنه تشرف بالعمل كعضو لجنة تحكيم لجائزة زايد العالمية للأخوة الإنسانية في دورة العام الماضي التي توجت الملك عبدالله ملك الأردن وزوجته الملكة رانيا ومؤسسة فوكال من هاييتي بجائزة زايد 2022.
 
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تيمور الشرقية

الازهر الشريف

وثيقة الاخوة الانسانية


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