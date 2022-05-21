"ديارنا" فيلم وزارة التضامن يمثل مصر بالمهرجان الدولى للسينما بقابس بتونس

كتب مدحت وهبة

تمثل وزارة التضامن الاجتماعى مصر فى المسابقة الرسمية للمهرجان الدولى للسينما البيئية بقابس فى دورته الرابعة والمقامة فى قابس بالجمهورية التونسية، من خلال فيلم "ديارنا" من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعى ومن إخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئى بوزارة التضامن الاجتماعى، وذلك فى الفترة من 20 - 27 مايو الجاري.



يسافر بنا الفيلم إلى قرية "تونس" بمحافظة الفيوم، حيث الطراز التونسى الأصيل فوق أرض سياحية مصرية عامرة بجمال الطبيعة والتفرُّد فى صناعة الفخار والخوص.



وتنسج لنا الحاجة كاملة والسيدة ايفيلين العاشقة لمصر قصص نجاحهما فى تلك المحافظة الخلابة الفيوم من خلال الحرفيين الذين تتلمذوا على أياديهم ويشاركون بمعارض ديارنا التابعة للوزارة.



يذكر أن الفيلم حصد الشهر الماضى جائزة أفضل سيناريو بمهرجان يوسف شاهين 2021.



كما يعرض خارج المسابقة أيضا فيلم التربية الأسرية الإيجابية من انتاج وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع منظمة اليونيسف، كما يعرض فيلم نقطة ومن أول السطر عن الزواج المبكر وهى إحدى قضايا برنامج وعي.



وفيلم "ديارنا" من ضمن أفلام وزارة التضامن الاجتماعى التى تمتلك مكتبة فيلمية تضم إلى الآن 75 فيلما تسجيليا قصيرا شارك العديد منها فى مختلف المهرجانات المحلية والدولية وحصد العديد منها على جوائز هامة.