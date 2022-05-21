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حملة مكبرة لرفع الإشغالات من محيط سوق مدينة ناصر في سوهاج.. صور

السبت، 21 مايو 2022 03:18 م
حملة مكبرة لرفع الإشغالات من محيط سوق مدينة ناصر في سوهاج.. صور حملة الإشغالات بسوهاج
سوهاج محمود مقبول

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شنت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، بالاشتراك مع شرطة المرافق؛ حملة مكبرة استهدفت محيط سوق مدينة ناصر؛ لرفع الإشغالات وضبط المخالفين. تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن منع الإشغالات وضبط الشارع السوهاجي.

وأوضح هلال زكي رئيس حي شرق سوهاج، أن الحملة أسفرت عن مصادرة 238 من مضبوطات مرافق متنوعة منها "عربات يد، وبرنيكات بلاستيكية، وموازين، وشمسيات، واستاندات حديدية وخشبية، وغيرها "، مؤكدا أن هذه الحملات مستمرة لرفع الإشغالات ومنع التعديات على حرم الطريق، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق.

حملة مرافق بسوق مدينة ناصر بحي شرق (1)
حملة مرافق بسوق مدينة ناصر بحي شرق (1)

 

حملة مرافق بسوق مدينة ناصر بحي شرق (2)
حملة مرافق بسوق مدينة ناصر بحي شرق (2)

 


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