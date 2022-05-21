اليوم السابع
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حصاد محصول البطاطس فى المنوفية.. فيديو وصور

السبت، 21 مايو 2022 09:55 ص
حصاد محصول البطاطس فى المنوفية.. فيديو وصور حصاد محصول البطاطس فى المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل أحد الحقول بمحافظة المنوفية خلال حصاد محصول البطاطس.

وقال عبد اللطيف سلام، تاجر بطاطس بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، إن المحصول هذا العام جيد جدا غير الأعوام السابقة بالنسبة للفلاح وللتجار، مشيرا إلى أن المحصول هذا العام حقق إنتاجية كبيرة جدا فى كافة الأنواع.

وتابع عبد الحميد خضير صاحب حقل البطاطس بقرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أنا لم أتوقع هذا المحصول، الشيكارة حققت إنتاجا كبيرا أكثر من طن ونصف للقيراط الواحد وهذا يعد محصولا كبيرا.

وأضاف خضير، أن المحصول هذا العام أسعد الجميع من قاموا بزراعة البطاطس هذا العام، مؤكدا أن الدولة وفرت الأسمدة هذا العام للكل الزراعات وبالتحديد البطاطس .

وأكد محمد خضير من أهالى قرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أن محصول البطاطس هذا العام حقق إنتاجية كبيرة جدا، ولم نتوقع هذا المحصول الذى أسعد جميع المزارعين هذا العام.

 

حصاد محصول البطاطس فى المنوفية (1)
 
حصاد محصول البطاطس فى المنوفية (2)
 
حصاد محصول البطاطس فى المنوفية (3)

البطاطس

محافظة المنوفية

محصول البطاطس

المنوفية


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