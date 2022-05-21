توترات جيوسياسـيـة.. أسباب أدت لانخفاض الطلب العالمي على النفط الربع الأول 2022.. اعرفها

كتبت -مروة الغول

". انخفض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من عام 2022 ، وبشكل ملحوظ بلغ نحـو 1.2 مليون برميل يوميا مقارنة بالربع السابق، أى بنسبة 1.2%، ليصل إلى 99 مليون برميل يوميا ، مشكلاً بذلك ارتفاعاً بنحو 5 مليون برميل يوميا ، أى بنسبة 5.3 % علـى أسـاس سـنوى وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية الربع الأول2022 لمنظمة "أوابك

يعزى ذلك الانخفاض بشكل رئيسى إلى الآتى ..

1- التراجع فى طلـب الـدول الأوروبية والصين والولايات المتحدة الأمريكيـة .

2- متأثرة بضعف النمـو الاقتصـادى والتوترات الجيوسياسـيـة فـى شـرق أوروبا .

3-وموجـة جـديـدة مـن الإصـابـات بـالمتغير و Omicron سريع الانتشار من فيروس كورونا فى الصين .

بينما حد من الانخفاض فى الطلب العالمى على النفط إنهاء عمليات الإغلاق ورفع القيود المفروضة على حركة التنقل فى الهند وباقى الدول الأسيوية النامية ودول الشرق الأوسط وأفريقيا .

وانخفض طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية على النفط خلال الربع الأول من عام 2022 بشكل ملحوظ بلغ حوالى 1.5 مليون برميـل يوميا ، أى بنسبة 3.3 % مقارنـة بـالربع الرابع من عام 2021 ، ليصل إلى نحو 45.2 مليون برميل / يوم ، وهو مستوى مرتفع بنحو 2.8 مليون برميل يوميا ، أى بنسبة 6.5 % مقارنة بالربع المماثل من العام الماضى .

وضمن مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية انخفض طلب دول الأمريكتين خلال الربع الأول من عام 2022 بمقدار 630 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 24.4 مليون برميل يوميا ، وهو مستوى مرتفع بنحو 1.6 مليون برميل يوميا مقارنة بالربع المماثل من العام الماضى . ويعزى ذلك الانخفاض بشكل رئيسى إلى الأتى ..

1- تراجع الطلب على النفط فى الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ عام 2020 بنحو 860 ألف برميل يوميا ، مقابل استمرار تعافيه فى كـلا مـن كـنـدا والمكسيك بنحـو 230 ألف برميل يوميا .