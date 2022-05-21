تحرير 180 محضرا لمخالفات بالمخابز والأسواق ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريراً من مديرية التموين والتجارة الداخلية بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية في الفترة من 15 حتى 20 مايو الجاري ، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي أعده وكيل الوزارة المهندس وصفى عبد الله الإشارة إلى نتائج الحملات، التي تم تنفيذها على مدار الفترة المذكورة ، والتي تم خلالها تحرير 109 مخالفة تموينية بواقع 9 محضرا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 38 محضرا نقص الوزن، 15 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 19 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و 5 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات،4 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، محضرين لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، ومحضرين للتصرف في 10 أجولة دقيق مدعم زنة 50 كجم لإعادة بيعها بالسوق السوداء، و 15 محضرا لتسجيل مبيعات وهمية لبطاقات صرف الخبز.

كما أسفرت الحملات عن تحرير محضرين لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم وجود فواتير الشراء الدالة على مصدرها، والتي تنوعت (70 جوال نخالة زنة 40كجم، 50جوال ذرة صفراء زنة 50كجم، 75 سبوت كهرباء ليد مجهولة المصدر) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات، علاوة على تحرر 2 محضر لتجميع 23 جوال دقيق بلدي مدعم ،و4 محاضر لجزارين لحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية" 200كجم"، و5 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض، محضرين لمخازن سلع غذائية لمزاولة النشاط بدون ترخيص ، و23 محضراً لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية ، و21 محضراً لعاملين في مجال تداول وبيع المواد الغذائية، لعدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بينما تم تشكيل عدة لجان برئاسة المسئولين بمديرية التموين وأعضاء التجارة الداخلية والشئون الزراعية ووكيل إدارة التموين والتفتيش المالي والإداري والشئون القانونية والمالية بالمحافظة ورئيس قسم صيانة الحبوب وهيئة سلامة الغذاء وأمناء العهد والمسئولين عن الموازين لتولى الإشراف على عمليات استلام وتوريد القمح المحلي مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة عمليات التوريد والتنسيق مع وزارة التموين في متابعة عمليات التسليم. فيما تم تحرير محضرين لحيازة ونقل 50 طن قمح "بدون تصريح" من الجهات المختصة وتم التحفظ على السيارات والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، قامت الحملات بتحرير محضرا ضد مالكي أحد طلمبات الوقود لمزاولة نشاط بدون ترخيص، والتحفظ على 1000 لتر سولار وبنزين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة،حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 100% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، لصرف مقررات مايو، فضلاً عن تحرير 4 محاضر لغلق منفذ توزيع السلع التموينية وعدم ممارسة النشاط في مواعيد العمل، و3 محاضر لعدم الاعلان عن أسعار السلع التموينية، ومحضرين لعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين من الأمراض المعدية.

من جهته شدد المحافظ ،على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.