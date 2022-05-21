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الرئيس السيسي يشكر القائمين على "مستقبل مصر": المشروع يخلص السنة المقبلة

السبت، 21 مايو 2022 01:27 م
الرئيس السيسي يشكر القائمين على "مستقبل مصر": المشروع يخلص السنة المقبلة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه الشكر إلى القائمين على مشروع "مستقبل مصر"، قائلا: "بشكر كل القائمين على الموضوع ده.. واللى هتشوفوه دلوقتي.. ومش تستني لعام 2024.. وفرنا المياه بتاعتهم بالمعالجة والمحطة هتخلص قبل أخر السنة.. والترع والشبكة والمحطة خلصت.. يمكن على أخر السنة.. وبالتالي نشتغل السنة الجاية 2023".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع "مستقبل مصر": "مش تستنى لـ2024.. يبقي بنتكلم عن 240 ألف فدان.. ودي شبكة ري بالمواسير.. وشبكة الكهرباء والطرق والبنية الأساسية الكاملة لوصول المياه".

وتابع الرئيس السيسي: "علشان اختم كلامى.. الكلام اللى بيتعمل على مدي 200 و300 سنة.. ده جزء كهرباء ده جزء ونكمل.. لكن إحنا نفتتح المشروع كامل.. كل حاجة خلصت.. والطرق والكهرباء والترع.. دى حاجة متوازية مع بعضها.. 2 ملايين فدان ينتجوا بكامل الطاقة إلى مدي زمنى إلى ما يشاء الله".

وأكمل الرئيس السيسى: "بشكر الناس اللى اشتغلت واللى بتشتغل واللى هتشتغل.. سواء في سيناء أو مستقبل مصر.. أو توشكي.. ومشروع جنة مصر.. المشروع ده من محطات معالجة ثلاثية متطورة.. والمياه لم تزيد على الاستخدام.. حريصين على الاستفادة من المياه".

 


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