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الرئيس السيسي: "هل كان ممكن نأجل تطوير الكهرباء والطرق من أجل التعليم؟"

السبت، 21 مايو 2022 11:27 ص
الرئيس السيسي: "هل كان ممكن نأجل تطوير الكهرباء والطرق من أجل التعليم؟" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول قضية تطوير التعليم، قائلا: "حد يقول كنتوا ركزتوا على التعليم.. الأولوية على التعليم طبعا أمر مهم.. والكلام ده انا قولتله قبل كده.. هو انتوا في مصر.. كنتوا ممكن تأجلوا شيء وتخلوا الأولوية للتعلم.. وهو أمر مهم ومهم جدا.. هيتحمل الناس مفيش كهرباء ومفيش طريق ومفيش ترعة كويس.. ومفيش إنتاج عذائي كويس.. من أجل تعليم كويس على مدي 14 سنة.. كل الموارد المحدودة.. الموارد المحدودة.. تحطوها في التعليم".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي: "إحنا كبشر وناس ومواطن ماشي في الشارع.. هيتحمل تبعات ده.. ده كلام مهم أوي ناخد بالنا منه قبل طرحه على الناس.. ونعمل منه سياق للرأي العام".

 


السيسى

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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