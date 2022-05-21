الرئيس السيسي: مشروع مستقبل مصر قريب من أسواق القاهرة والجيزة والإسكندرية

كتب محمد عبد العظيم

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مشروعات الزراعة التي تنفذها الدولة المصرية مثل مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، قائلا: "الكلام اللى بقوله.. لما بتكلم عن 150 -200 ألف فدان.. ليه كلهم مش يتزرعوا قمح.. وده سؤال مهم.. على سبيل المثال.. بالتنسيق مع وزارة الزراعة.. فيه زراعة إنتاج التقاوي.. دي أرض جديدة وبيئة صالحة.. وأرض على بعضها.. يعنى حد يزرع 10 آلاف فدان وفق البرنامج اللى عاوزه.. وكل مساحة حتى وصولا إلى 60 ألف فدان.

وأضاف الرئيس السيسي: خلال كلمته في افتتاح مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي: "حريصين على زراعة وتوفير منتجات أخرى.. محدش متصور أن الوضوع قمح فقط.. قمح وذرة ومنتجات أخري.

وتابع الرئيس السيسي: "مشروع مستقبل مصر قريب من كل الأسواق.. القاهرة والجيزة والإسكندرية .. اللى هقوله صح ولا غلط وزير الزراعة يشرح لنا.. مش هقدر ازرع القمح في الأرض كلها باستمرار.. لازم دوره زراعية.. محتاج دائما مش تقول نفس الأرض كل سنة قمح قمح قمح".