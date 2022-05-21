اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مايو 2022 01:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: مشروع مستقبل مصر قريب من أسواق القاهرة والجيزة والإسكندرية

السبت، 21 مايو 2022 11:48 ص
الرئيس السيسي: مشروع مستقبل مصر قريب من أسواق القاهرة والجيزة والإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مشروعات الزراعة التي تنفذها الدولة المصرية مثل مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، قائلا: "الكلام اللى بقوله.. لما بتكلم عن 150 -200 ألف فدان.. ليه كلهم مش يتزرعوا قمح.. وده سؤال مهم.. على سبيل المثال.. بالتنسيق مع وزارة الزراعة.. فيه زراعة إنتاج التقاوي.. دي أرض جديدة وبيئة صالحة.. وأرض على بعضها.. يعنى حد يزرع 10 آلاف فدان وفق البرنامج اللى عاوزه.. وكل مساحة حتى وصولا إلى 60 ألف فدان.

وأضاف الرئيس السيسي: خلال كلمته في افتتاح مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي: "حريصين على زراعة وتوفير منتجات أخرى.. محدش متصور أن الوضوع قمح فقط.. قمح وذرة ومنتجات أخري.

وتابع الرئيس السيسي: "مشروع مستقبل مصر قريب من كل الأسواق.. القاهرة والجيزة والإسكندرية .. اللى هقوله صح ولا غلط وزير الزراعة يشرح لنا.. مش هقدر ازرع القمح في الأرض كلها باستمرار.. لازم دوره زراعية.. محتاج دائما مش تقول نفس الأرض كل سنة قمح قمح قمح".

 


السيسى

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مستقبل مصر

مشروع مستقبل مصر

اليوم السابع بلس


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة