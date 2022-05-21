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الرئيس السيسي: "لما بيحصل كلام عن الأسعار مش بقلق علشان عارف إن المواطن واعى"

السبت، 21 مايو 2022 01:37 م
الرئيس السيسي: "لما بيحصل كلام عن الأسعار مش بقلق علشان عارف إن المواطن واعى" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن وعى المواطنين، قائلا: "لما كيلو البامية يصل سعره إلى 100 جنيه مش بقلق لأن المواطن المصري واعي.. بس تتكلم فيه كأنه حالة أو حكاية ده مش صحيح.. أو حتى لو كان الحقيقة.. مش بقولك غش أو زيف.. لا تقول للناس وتفهمها".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل افتتاح مشروع "مستقبل مصر": "ارجو أن الناس مش تفهمنى غلط فيه.. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حبس وحصر في "شعب مكة" 3 سنوات.. وكان سيدنا جبريل ينزل عليه بالوحي.. لا الصحابة والتابعين ساعتها كانوا بيقولوا عاوزين نأكل أو فجرنا المياه من تحتنا.. ده ربنا بقي كن فيكون.. 3 سنين وصلوا إلى أنهم يأكلوا ورق الشجر.. إحنا مش كده.. إحنا أصلب من كده بكتير.. شكرا".  

 


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